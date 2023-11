Esta soltera se queda a cuadros al ver a su cita en 'First Dates': "Madre mía pero si podría ser mi padre"

Francisca ha venido al programa buscando un novio Y se ha encontrado con Herme que no se acercaba para nada a su prototipo

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Francisca ha venido al programa para encontrar el amor, ya está cerca de los 60 pero ella lo tiene claro: "el sexo para mi es importante porque le da sentido a la vida", ha dicho. Hace unos años que está soltera porque "no hay un hombre en condiciones ahora mismo para mi".

Ahora está centrada en el amor pero no siempre fue así, porque en su juventud "iba para monja". A cenar con ella ha venido Herme un sevillano de 73 años y al entrar al programa Francisca no sabía donde meterse. "Madre mía pero si podría ser mi padre" ha dicho nada más verle, y se ha quedado impactada por su edad, según avanzaba decía "pero es muy mayor, ¿no?".

Si para Herme todo han sido halagos al ver a Francisca, para ella todo han sido pegas. Una cena marcada por la incomodidad porque no le ha gustado nada. A él le gusta el baile y la discoteca, pero en cambio ella no es de salir y la única vez que fue, se quedó dormida en el local.

En ningún momento se han captado pero ella todavía se ha quedado más a cuadros cuando él a sus 73 años le ha dicho: "¿Tú no querrás tener hijos conmigo, no? Tendremos que poner medios", Francisca no sabía donde meterse y cuando le ha dejado caer que era demasiado mayor para ella, a Herme le ha ofendido.

En la decisión final lo han tenido claro, no querían saber nada el uno del otro.