Sofía Suescun revela la verdad sobre la complicada relación con Maite Galdeano y Kiko Jiménez

En los últimos días, la relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, ha dado un cambio radical. La madre de la influencer estallaba en redes sociales después de ser expulsada de casa, donde vivía con su hija y su yerno, Kiko Jiménez. Tras lo ocurrido, la ganadora de 'Supervivientes 2018' y 'GH 16' ha compartido un comunicado, revelando la "gran pesadilla" que vivía con su madre.

"He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado todos los límites", explicaba la creadora de contenido. Los hechos se produjeron la noche del jueves, cuando Maite señalaba a Kiko como responsable de que su hija la echara de casa.

"Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ha quitado sus círculos a cualquier persona que le dé cariño y lo único que quiere es su beneficio. Es un muerto de hambre. Mi hija está destruida, derrumbada y anualada", decía la televisiva. No obstante, la respuesta de Sofía desmentía las acusaciones de su madre, y la señalaban a ella directamente: "Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento".

Por otra parte, Sofía verbalizaba la preocupación que siente por la salud mental de Maite: "Ni hace falta decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro una negativa por su parte". Desde su casa en la playa de Murcia, donde vive sola, Maite volvía a increpar al ex de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso le mata y hace una guerra".