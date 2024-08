Sofía Suescun se pronuncia tras la denuncia de Kiko Jiménez contra Maite Galdeano

En los últimos días, Maite Galdeano estallaba en redes sociales contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por echarla de casa. La madre de la influencer cargaba duramente contra su hija, argumentando que estaba manipulada por su yerno.

La noticia se convertía en viral a los pocos minutos, y ahora, la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha contestado.

"Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé ni por donde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento muy desagradable por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", comenzaba explicando Sofía.

Después de este comunicado, Kiko Jiménez anunciaba en 'Fiesta' que tomaría acciones legales contra su suegra por "sus graves amenazas". En este contexto, Maite sorprendía reconociendo su error y disculpándose públicamente ante su hija, pero sin mencionar a su yerno. "Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante el castigo (...) Písame la cabeza si quieres", decía la ex concursante de 'Gran Hermano'.

Hasta el momento, la disculpa no ha convencido a Sofía y sigue sin producirse el regreso a la vivienda. De hecho, ha destacado el mensaje que la influencer ha dejado en redes sociales durante las últimas horas: "La gente solo ve cuando explotas, pero no ve lo que aguantas". Por otro lado, la creadora de contenido ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores: "Quería agradeceros todo vuestro cariño y compresión", anunciaba con su última publicación en Instagram.