Sofía Suescun habla en 'Supervivientes: All Stars' sobre la situación económica de Maite Galdeano

Sofía Suescun ha sido la protagonista de la última gala de 'Supervivientes: All Stars' en Telecinco. La influencer ha encabezado las nominaciones de la próxima semana, y ha aprovechado el momento de comunicar sus nominados para hablar con Jorge Javier Vázquez sobre algunos datos del exterior.

La televisiva ha intentado conocer detalles sobre el estado de su familia, pero el presentador no ha querido saltarse las normas del concurso. De todas formas, la joven ha insistido: "¿Kiko qué hace?, ¿está guapo por lo menos?". No obstante, Jorge Javier se ha mantenido en su posición sin revelar ningún dato.

Sofía no se ha rendido, y ha querido dirigirse a su pareja: "Puedes decirle de mi parte que tengo un montón de ganas de ir a hacer mil planes este verano, de irnos por ahí, de comer de todo...". Además, también ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a su madre, Maite Galdeano.

"Y a mi madre le seguimos buscando pretendiente, tenía varias citas pendientes". En este momento, el presentador ha intervenido para decirle que su madre, no es de gastar: "Lo de madre es muy complicado porque ella no se quiere gastar absolutamente nada. Tu madre es de meter, nunca sacar".

Ante el comentario de Jorge Javier, Sofía ha ofrecido detalles sobre la situación económica de su madre. "Podemos hacer una media como de treinta eurillos en cada compra que pueda hacer". Un comentario que en el plató era confirmado por Kiko Jiménez, que dibujaba un '0' con la mano.

La ganadora de 'Supervivientes' ha agradecido el trato que su madre le da al dinero, y que le ha servido para adaptarse las condiciones del concurso. "No es gastadora, más que nada para sobrevivir, comemos... Un poco como aquí, por eso aguanto tan bien el hambre", señalaba. De hecho, ha recordado como es en su casa el Día de Reyes: "Los Reyes no pasan, de pequeña sí. Era la niña más feliz del mundo, pero ahora no. No somos muy de regalos en mi casa. Mi mayor regalo es lo que tengo allí: mi madre, mi hermano, mi amor. Espero que esté a tope conmigo", terminaba diciendo.