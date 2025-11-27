"Nuestro sistema es demasiado rígido": Paloma Zabalgo pide una reforma urgente ante el auge de conflictos por herencias

No es una percepción tuya: los conflictos por herencias en España han ido en aumento durante los últimos años. Y esto es algo que lo sabe muy bien la abogada Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Es una realidad fácilmente demostrable que la vivienda familiar se ha convertido en el epicentro de la mayoría de disputas. Con el aumento de los precios y el estrés económicos que sufren muchas familias, Zabalgo insiste en que "planificar bien las herencias y hacer el testamento" es esencial para evitar problemas años después.

Uno de los errores más frecuentes para ella es dejar la vivienda familiar a todos los hijos por igual. La jurista asegura que esta práctica "multiplica los conflictos y los deshaucios entre hermanos" porque la copropiedad dificulta la venta o el alquiler del inmueble.

La situación se complica especialmente cuando uno de los hermanos vive en la vivienda y se niega a abandonar el inmueble, obligando al resto a comenzar procedimientos de deshaucio por precario: "la jurisprudencia ya está recogiendo un aumento notable de estos casos", destaca Paloma Zabalgo.

El problema de las donaciones en vida: ¿quién cuida a los padres?

La abogada también alerta acerca del auge de las donaciones en vida, que han crecido un 67% en los últimos 7 años. Aunque hay buena intención detrás de ellas (ayudar a los hijos a comprar una vivienda, por ejemplo), suelen implicar una mayor carga fiscal que dejar el inmueble en herencia y pueden generar riesgos familiares.

"Hay padres que donan la casa y luego quedan completamente indefensos porque el hijo deja de hacerse cargo de ellos", advierte. Por eso recomienda que cualquier donación esté condicionada al cuidado de los progenitores.

En esta misma entrevista, Paloma reflexiona acerca del sistema sucesorio español, considerando que es uno "muy rígido" y reclamando una reforma del Código Civil que ofrezca mayor libertad para testar, especialmente en un contexto social en el que hay familias muy diversas.