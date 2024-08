Silvia Bronchalo rompe su silencio y carga contra Rodolfo Sancho

Hace más de un año que Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en Tailandia. El cocinero español está acusado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La lectura de la sentencia se conocerá en las próximas horas, revelándose la posible condena este 29 de agosto. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo podría enfrentarse a la cadena perpetua o en el peor de los casos, la pena de muerte.

La Fiscalía tailandesa mantiene tres cargos contra Daniel Sancho: asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena. De los tres, el acusado se ha declarado culpable del ocultamiento del cadáver. En este caso, la pena de muerte podría aplicarse en caso de que la justicia considere que existió premeditación en el asesinato.

Ante la situación, los padres de Daniel Sancho se encuentran en el país asiático para conocer la resolución. No obstante, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han acudido por separado. Durante el vuelo, la ex actriz coincidió con una reportera del programa 'Código 10' de Cuatro. Según la colaboradora, Bronchalo está molesta con las entrevistas que concedió Rodolfo Sancho.

"Me vino a insinuar, no una compra de lo que estaba hablando Juan Gonzalo Ospina, pero sí ciertos intereses que Rodolfo habría podido filtrar a algunos medios de comunicación", explicaba María Espínola, periodista del citado programa. "No está de acuerdo con que haya personas que se hayan lucrado concediendo entrevistas sobre este tema y en concreto que usó una expresión: 'Ese dinero está manchado de sangre'".

De hecho, según Espínola, Silvia consideraría que el dinero debería ir a la familia Arrieta: "La está liando". El abogado de la defensa, Marcos García-Montes, espera una condena de entre seis y ocho años de prisión. "Al cumplirse una tercera parte de la condena, Daniel podría volver a España al tener la justicia española y la tailandesa firmadas el tratado de traslado de presos, que no extradición", explicaba.