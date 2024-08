Así ha sido la polémica boda donde cobraban 400 euros a los invitados

Las bodas son una de las tradiciones más celebradas entre amigos y familiares. Esta ceremonia sirve para festejar el compromiso del amor verdadero con tus seres queridos. La organización de una de estas veladas conlleva muchos nervios, y sobre todo, un elevado presupuesto. Por este motivo, los invitados suelen realizar una aportación libre.

Muchas parejas incluyen su cuenta bancaria en las invitaciones de boda. Esta decisión siempre genera controversia, ya que hay quien piensa que es de mal gusto. Las listas de regalos han quedado atrás, y ahora, los recién casados prefieren un detalle económico para recuperar la inversión de la boda.

No obstante, la contribución suele ser opcional, dando la libertad a los invitados de realizar o no la transferencia. En este caso, una pareja de Houston se ha quedado soprendida al ver que todos los invitados, incluyendo familia y amigos, han decidido rechazar la invitación. El motivo no es otro que la oblagación que impuesto esta pareja de pagar 400 euros para asistir, unos 450 dólares.

"¿Nos equivocamos si pedimos dinero para nuestra boda?", decía Hassan Ahmed, el novio de la ceremonia, que argumentaba haberse gastado cerca de 200.000 dólares en el vento. "Una boda como esta no es barata. Pagas 1.000 dólares por unas entradas para un concierto de Beyoncé o Chris Brown, pero cuando te invitan a una boda con amigos y familiares, ¿no puedes pagar la entrada? No entiendo", se termina preguntando.