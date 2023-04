¿Qué ha sido de Johnny Depp un año después de ganar el juicio contra Amber Heard?

El actor protagonizó uno de los juicios más mediáticos de la historia al enfrentarse a su exmujer Amber Heard Ha dado un giro radical en su estilo de vida y esta es su nueva rutina

Va a hacer casi un año del fallo de uno de los juicios más mediáticos de la historia, en el que Johnny Depp ganó la sentencia contra su exmujer Amber Heard. El jurado del estado de Virginia dictó sentencia a favor del actor y desde entonces, ambos se han alejado de los focos.

Tras perder el juicio, Heard buscó refugio en su familia y se trasladó a una pequeña localidad de Mallorca, y el actor que dio vida a 'Jack Sparrow' se ha instalado en una mansión en Somerset, al suroeste de Inglaterra.

La vida de Johny Depp ha dado un giro radical, tras años con apariciones mediáticas cuestionables en las que se mostró derrotado por el alcohol, el intérprete de 'Piratas del Caribe' ha cambiado por completo su estilo de vida.

Alejado del cine y de los focos, temporalmente, el intérprete disfruta de la paz y la calma en la campiña inglesa. Se encuentra viviendo en una extensa finca de 340 hectáreas. Una mansión del siglo XIX, valorada en 14 millones que tiene doce habitaciones, ocho baños y está repleta de jardines. La había comprado en 2014 poco antes de casarse con Amber en 2015.

De la gran pantalla al retiro espiritual

Tras el aluvión de noticias a raíz del juicio por difamación, Depp ha decidido retirarse de la vida pública y disfrutar de algo de anonimato y de sus grandes pasiones, la pintura. En una entrevista para 'Somerset Life' ha hablado sobre su nueva vida:

"Me encantan los lugares con carácter. Los británicos son geniales y te saludan como si fueras un vecino, sin exagerar. Me gusta ir a lugares, ver cosas y conocer gente, pero no soy el gran extrovertido que la gente piensa", contaba en la entrevista.

Y añadía: "Esa es una de las grandes cosas de Gran Bretaña y especialmente de Somerset. Puedo ser yo mismo y eso está bien. Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies", un lugar que está aportando tranquilidad a la vida del artista.

El actor ha contado que además de la pintura una de las cosas que más le gusta hacer en su tiempo libre es comprar antigüedades. Recientemente hizo una visita privada a 'Hemswell Antique Centres' porque quería relajarse y disfrutar de las piezas sin que la gente le parase.

2022 fue un año duro para Johnny Depp, su vida privada se vio expuesta en gran parte, así como su tormentosa relación con Amber Heard, que le acusó de malos tratos y vejaciones. Finalmente, él ganó la batalla legal, y la actriz fue condenada por difamación.

Tras este traumático episodio, Depp se ha movilizado a la campiña inglesa, a modo de retiro espiritual en búsqueda de paz y estabilidad.