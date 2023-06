Así ha sido la boda de Thibaut Courtois y Mishel Gerzig

La boda tuvo lugar en una finca francesa con el sol del atardecer pintando de naranja el paisaje Los casi 300 invitados recibieron invitaciones con antelación para la celebración que duraría tres días

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig ya se han dado el 'sí, quiero', y lo han hecho en el Château de la Croix des Gardes de, que se encuentra en Cannes. En esta increíble finca situada en una de las ciudades más importantes y conocidas de la Riviera Francesa ha tenido lugar la emotiva ceremónia en la que los invitados han sido muchos, y las emociones han estado a flor de piel entre el marido y la mujer.

Y es que así lo hemos podido ver en las fotos que han compartido ambos en sus redes sociales, donde también aparecían algunos de los casi 300 invitados que acudieron a la celebración. Ahora el portero del Real Madrid y la modelo israelí ya están casados y no podrán olvidar nunca este día, y aún menos si tenemos en cuenta que la ceremonia se ha hecho justo al atardecer.

Han pasado dos años ya desde que el futbolista anunció públicamente que Mishel Gerzig era la mujer que le hacía feliz, pero ha sido ahora, a sus 31 años y a los 26 de la modelo, que han dado el paso más importante en su relación amorosa, casándose al fin.

Pero este día tahn especial no llegó de repente y sin avisar, ya que al parecer todos los invitados recibieron un aviso con varias semanas de antelación en el que se les pedía que no hiciesen planes para los días 25, 26 y 27 de junio, ya que estaban invitados a ser parte de esta celebración nupcial. Así que parece que la fiesta no fue exactamente corta.