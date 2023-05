Shakira vuelve a ser vista junto a este famoso

Ambos se vuelven a ver después de haber cenado juntos el pasado lunes En esta ocasión, los dos han sido pillados a bordo de un yate y en compañía de amigos

Como bien sabéis ya, Shakira ya lleva un tiempo instalada en Miami junto a sus hijos, por lo que no fue para nada extraño verla en el pasado Gran Premio de Fórmula 1, que tuvo lugar el ciudad estadounidense.

La colombiana se encuentra a la espera de que este viernes salga a la luz su nuevo single, llamado 'Acróstico', pero ella viene de ser noticia también porque ha sido vista con alguna que otra celebridad en los últimos días, como es el caso de Tom Cruise, con quien coincidió en uno de los palcos del circuito del GP de Miami, pero este no fue el único con el que la artista fue vista.

Asimismo, la cantante fue vista hace no mucho cenando en un lujoso restaurante de Miami con ni más ni menos que el piloto de Mercedes Lewis Hamilton. La verdad es que, al parecer, ninguno de los dos se mostró muy preocupado por haber sido pillados juntos, lo que podría indicarnos que simplemente hay una amistad entre ambos, aunque tampoco se pueden descartar otras opciones, evidentemente.

Ahora bien, los rumores parece que van a seguir creciendo y más ahora que la de Barranquilla y el piloto británico se han vuelto a ver. Concretamente, desde varios medios, como The Sun y Daily Mail, han compartido imágenes en las que se ve claramente a la propia Shakira y a Lewis Hamilton a bordo de un yate y con la compañía de más amigos. La verdad es que les puede ver muy contentos a ambos.

Shakira goes on boat trip with Lewis Hamilton after pair spotted at dinner https://t.co/le5TgLLV58 — Sun Sport (@SunSport) 11 de mayo de 2023

Evidentemente, estas capturas están volando en redes sociales y los fans de la cantante se encuentran de lo más ilusionados por su cantante favorita, ya que cabe la posibilidad de que haya vuelto a encontrar el amor, algo que iría en consonancia con el buen estado profesional en el que se encuentra.

Tenemos que tener en cuenta que Shakira viene de ganar el premio a ‘Mujer del Año’ en unos recientes premios. "Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es […] Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", dijo la artista en el discurso que pronunció.