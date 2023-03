Shakira traicionada de nuevo: Su profesor de baile lo cuenta todo en un programa de televisión

El profesor de baile aceptó una oferta y ha desvelado algunas de sus intimidades Unas confesiones que exponen a Shakira, una vez más

Shakira continúa en el huracán mediático tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. La cantante ha realizado varios lanzamientos como la 'Session 53', 'TQG' y próximamente 'Copa Vacía' de la mano de Manuel Turizo, que la han convertido en una de las artistas más escuchadas del panorama internacional.

Esta vez, el escándalo en la trama Shakira vs. Piqué ha venido protagonizado por un tercero.

Hace tiempo que personas cercanas a los círculos de Shakira y Piqué están recibiendo ofertas con suculentas cantidades de dinero por airear los trapos sucios de la pareja.

La última fue la misma Clara Chía que recibió una millonaria oferta por hablar de Shakira. La actual pareja de Piqué, de momento, no parece haber aceptado ese trato, pero no podemos decir lo mismo del profesor de baile de la cantante, el hombre ha aceptado una oferta y ha contado algunas de las intimidades de la colombiana.

Fue ‘First Dates’ el programa que dio en el clavo, quizás sin esperarlo, trajeron a su restaurante a un hombre que ha terminado siendo famoso. El profesor de Shakira aceptó la oferta y fue a cenar al programa dónde habló de la vida de la artista con lujo de detalles.

Juanma, el docente de la cantante, asistió a First Dates en busca del amor, pero fue reconocido por algunas de las personas del set que inmediatamente le empezaron a hacer preguntas de la cantante y él no dudo en responder, probablemente, en busca de algo de fama.

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates 💥 "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así" 😱 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) March 22, 2023

Durante la cena, Juanma, habló sobre cómo eran las clases de baile con la cantante, ya que nada más decir que había trabajado con ella, creó expectativa en el local.

“Son clases particulares porque ella no quiere estar con gente. ¿Cómo me iba a imaginar que Shakira iba a necesitar clases de zumba? ¡Pero si lo baila todo!” , empezó diciendo el profesor y añadió que "Shakira es mucho más cercana de lo que parece, a pesar de ser una cantante mundialmente famosa", añadió el profesor.

Tras algunos halagos para la que había sido su alumna, "es una mujer más guapa en persona y además simpática y trabajadora" Juanma la lío al seguir hablando.

El profesor contó que Shakira considera que los catalanes no saben bailar bien, es cierto que nunca hemos visto vídeos de Piqué bailando con ella o con Clara Chía, pero Juanma añadió: "No se creía que fuera catalán. Me dijo que ella estaba casada con un catalán y con ella no se movía así".

Sentenció el bailarín, dejando unas declaraciones que han revolucionado las redes al saber que Shakira afirmó que su Piqué no sabía moverse.