Sergio Garrido sufre un accidente en 'Supervivientes': Estas son las consecuencias

El fotógrafo y concursante del programa de Telecinco se cortó con una navaja "Me han curado muy bien los médicos", afirmó Garrido

Como bien sabréis algunos, ya hemos tenido el que ha sido el primero susto, de esta nueva edición de 'Supervivientes', y su victima ha sido Sergio Garrido. Al parecer, el fotógrafo estaba utilizando la multiusos que tiene junto a sus compañeros en Playa Fatal cuando se hizo un corte con la navaja.

Para ofrecer más detalles, el mencionado concursante se encontraba acompañado de Raquel Mosquera y esta le advirtió del peligro que tenía el mencionado multiusos, pero el aviso se quedó en eso y no pudo evitar el accidente. De hecho, no os creáis que el corte fue poca cosa, puesto que a Garrido le tuvieron que dar varios puntos de sutura. "Me he hecho un buen tajo, ¿eh?", expresó tras ver cómo brotaba la sangre.

Este domingo Ion Aramendi conectó con él desde el plató para preguntarle sobre su estado y el fotógrafo lanzó un mensaje de tranquilidad: “Estoy bien, lo tengo controlado. Me duele un poquito, pero esto es lo mejor que le puede pasar a uno en la selva con todo lo que tenemos aquí”, afirmó. “Me han curado muy bien los médicos, me han puesto tres puntos de sutura y estoy fenomenal”, concluyó.

A modo de breve recordatorio, ya que tenéis más información al respecto en este enlace, en ese mismo programa pudimos ver como el propio Sergio Garrido y Asraf Beno tuvieron un fuerte enfrentamiento durante una de las pausas publicitarias del programa de Telecinco.