Te será casi imposible reconocer a esta presentadora de Atresmedia con su disfraz de Halloween

Cristina Pedroche se disfraza de Nosferatu para sorpresa de todos sus seguidores

Es habitual que los principales rostros televisivos se disfracen con motivo de Halloween para entretener a la audiencia con cambios que parecen imposibles. Halloween también ha llegado a las oficinas de Atresmedia, con especiales en La ruleta de la suerte y Pasapalabra en Antena 3, y un programa único de Zapeando en La Sexta que nos dejó con una irreconocible Cristina Pedroche, que no dudó en caracterizarse como Nosferatu.

La colaboradora de Zapeando y presentadora de las Campanadas de Atresmedia dejó claro que es la reina de las tardes en La Sexta con un disfraz de Nosferatu que ella mismo ha compartido a posteriori en sus redes sociales: "Halloween. Desliza si quieres ver a Nosferatu perrear".

En otra publicación, podemos ver el proceso de transformación de Cristina Pedroche, quien tuvo que estar en el departamento de maquillaje durante largas horas para que el equipo consiguiera el acabado deseado.

El citado vídeo acumula ya más de 22.000 likes, y no es para menos. Con comentarios como "si a mí me lo hicieran todo también me disfrazaría" o "el mejor disfraz que he visto, esto es currado y lo demás son tonterías", es evidente que Cristina Pedroche despierta pasiones, tanto para bien como para mal.