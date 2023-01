Este será el día más frío de enero según la AEMET

Un anticiclón llega a la Península Ibérica con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero Eso sí, habrá pocas precipitaciones, limitándose al extremo norte y a Baleares

Seguro que esta mañana te has levantado tiritando si no tenías la calefacción activada. No es de extrañar, porque en la calle las temperaturas mínimas han caído por debajo de los -10ºC en muchas zonas de España.

Se encuentra sobre nosotros una ola de aire frío que ha venido impulsada por la llegada de un anticiclón: precipitaciones habrá pocas (solo en el extremo norte de la Península Ibérica y en Baleares), pero frío, mucho.

Lunes 23 de enero, día más frío de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla (y naranja en el Pirineo) en gran parte de España este lunes 23 de enero por temperaturas mínimas que han alcanzado los -10ºC o -15ºC, mientras que las máximas difícilmente alcanzarán los 10 grados.

Únicamente se libran las zonas costeras del Mediterráneo (con heladas nocturnas en algunas ciudades como Barcelona) y el extremo suroeste peninsular.

Las temperaturas no serán mucho más elevadas durante todo lo que resta de semana, protagonizando de esta forma una recta final de enero muy fría, con temperaturas con valores por debajo de los que se registran durante esta época del año. Eso sí, sin precipitaciones a la vista.