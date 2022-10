¿Cómo será el coronavirus en invierno de 2022/23? Este virólogo lo vaticina

Vicente Larraga ha hablado con COPE y asegura que el coronavirus "sigue ahí" El experto asegura que en la última semana han fallecido 68 personas

Puede que la sociedad haya comenzado a olvidar el coronavirus, sobre todo tras un verano en el que la incidencia ha bajado a niveles nunca antes vistos, pero Vicente Larraga, virólogo e investigador del CSIC, ha hablado con Carlos Herrera en Herrera en COPE y ha lanzado una seria advertencia: la Covid-19 regresará en invierno de 2022 y 2023, y habrá que estar preparados.

"Todos estamos cansados de la Covid-19, pero la Covid-19 está ahí. En la última semana, han fallecido 68 personas a causa de la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener presente que está ahí, aunque la detección en estos momentos es más difícil. Nosotros creemos que está teniendo un pequeño rebrote y puede que vaya a más. Con Ómicron, la gente dijo que no era tan grave. Y, efectivamente, no suele ser una enfermedad grave para las personas que no son de riesgo. Pero la Covid-19 sigue y seguirá estando".

El principal problema para Vicente Larraga es que la Covid-19 y la gripe curse con una conjunción de dos infecciones, dado que en los dos últimos años la gripe ha estado por debajo de lo previsto: "las personas de riesgo deben vacunarse de la Covid-19 con la cuarta dosis y de la gripe".