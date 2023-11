El SEPE aclara si hay alguna opción para dejar voluntariamente la empresa y no perder el paro

Abandonar la empresa no es una decisión fácil, puesto que hacerlo sin una razón justificada tiene sus consecuencias En caso de que la relación laboral se haya terminado por decisión del trabajador, este no podrá solicitar ningún tipo de prestación

Dejar el trabajo resulta una elección complicada de llevar a cabo. Abandonar la empresa no es una decisión fácil, puesto que hacerlo sin una razón justificada tiene sus consecuencias. En caso de que la relación laboral se haya terminado por decisión del trabajador, este no podrá solicitar ningún tipo de prestación, aunque tenga la vida laboral requerida y sus cotizaciones acumuladas.

Abandonar un puesto de trabajo voluntariamente y tener derecho a paro no es posible. "Si abandona un trabajo de forma voluntaria, no puede percibir la prestación por desempleo, ya que -según establece la normativa legal- para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria, pues el sistema de protección por desempleo protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar, pero carecen de empelo".

Esta es la advertencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que también advierte que el trabajador perdería la indemnización que puediera corresponderle. Esta normativa tiene como objetivo evitar los fraudes en el cobro del paro.

En estos casos, para estar en situación legal de desempleo y cobrar el paro, no hay que dejar voluntariamente el puesto de trabajo. Así lo recoge la Ley General de la Seguridad Social, que establece en su artículo 267.2 cuáles son los supuestos en los que no se considera una situación legal de desempleo a los trabajadores y entre ellos se encuentra "cuando cesen voluntariamente en el trabajo".