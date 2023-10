Esta es la multa que te puede poner el SEPE si no acudes a ofertas de empleo mientras cobras el paro

Se trata de tres multas que el SEPE aplica cuando una persona no acude a una oferta de empleo o cursillo de formación

La prestación por desempleo que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un apoyo fundamental para quienes quedan sin trabajo. Sin embargo, cumplir con ciertas obligaciones es esencial, como el compromiso de actividad, que incluye acudir a ofertas de empleo. La pregunta frecuente es: ¿Cuáles son las multas por no cumplir con esta obligación mientras se cobra el paro?

El incumplimiento de requisitos, como no renovar el estado de demandante de empleo, puede subsanarse, pero estar en Búsqueda Activa de Empleo y asistir a citas de cursos, formación y entrevistas de trabajo es fundamental. El SEPE busca una rápida reintegración en el mercado laboral, no un premio después de trabajar. Para quienes puedan cometer algún descuido, el SEPE brinda hasta tres oportunidades antes de perder definitivamente la ayuda.

Las consecuencias de no cumplir con estas obligaciones pueden ser graves, y el organismo público ofrece un plazo de 30 días para justificar la falta de asistencia. La escala de sanciones por faltas no justificadas es la siguiente: en la primera infracción, se suspende el paro o el subsidio durante tres meses. En la segunda, la suspensión dura seis meses, y en la tercera, se extingue la ayuda correspondiente. El SEPE recalca que esta escala se aplica desde la primera infracción, siempre que no hayan transcurrido más de 365 días entre ellas. Si ha pasado más de un año, se inicia un nuevo procedimiento.

Por ejemplo, si una persona incurre en una primera falta y, en menos de un año, comete una segunda, se considera una reincidencia. Si ha pasado más de un año, la primera infracción prescribe, y una tercera infracción solo resultaría en una suspensión de tres meses de la prestación. El cumplimiento de las obligaciones es fundamental para mantener el apoyo económico mientras se busca trabajo.