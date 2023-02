Esta sentencia puede eliminar la multa de 200 euros por tener la ITV caducada

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra impugnó una sanción por este motivo En su demanda alegó que el vehículo llevaba meses aparcado en la calle

La DGT puede multarte con hasta 200 euros en caso de detectar que tienes la ITV caducada (100 euros si se paga la sanción en el momento). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha informado de la decisión de una jueza de anular una multa por este motivo, impuesta en diciembre de 2022 y basada en el artículo 10.1 del Reglamento General de Circulación.

El demandado, alegó que su vehículo llevaba meses aparcado en la calle, por lo que no comprendía por qué fue multado dado que el citado artículo no menciona infracción alguna sobre vehículos estacionados que no han pasado la ITV.

Es decir, para él, "la resolución sancionadora vulnera el principio de legalidad y tipicidad, ya que la infracción se constituye por el hecho de circular".

La Administración demandada no aceptó la petición, por lo que ha sido una jueza de Pamplona la encargada de anular la multa. El recurso ha sido estimado y abre la puerta por jurisprudencia a que muchos conductores multados por la misma razón puedan recuperar el dinero perdido con la sanción. ¿Te ha pasado? ¿Ha estado tu vehículo aparcado durante determinado tiempo y has sido multado por tener la ITV caducada?