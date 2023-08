La sencilla forma para reconciliarte con tu soltería y dejar de sentirte "incompleto", según los expertos

Un estudio ha revelado el truco para dejar de ansiar una pareja La mayoría de los solteros consideran que necesitan una relación para encontrar la felicidad plena

Permanecer soltero durante mucho tiempo y no encontrar a la persona adecuada puede ser motivo de tristeza para muchas personas. Asociamos la falta de pareja a un problema en nosotros mismos que no nos deja ser suficientes para compartir la vida con alguien más. Si sientes que no tienes la felicidad completa cuando no estás en una relación de pareja, el 'lying flat' es la clave para poner fin a tu sufrimiento.

Según cuenta el psicólogo estadounidense Mark Travers en una publicación para Psychology Today, un nuevo estudio realizado en Malasia revela que puedes reconciliarte con tu soltería con un inesperado truco: abrazar el minimalismo.

Los autores de la investigación preguntaron a 232 jóvenes sin pareja sobre sus sentimientos sobre el 'lying flat', el miedo a estar solteros por no tener una felicidad completa. Mark Travers afirma que "las personas que expresan un interés favorable en la filosofía del minimalismo tienen más probabilidades de creer que una relación romántica no es necesaria para lograr la felicidad”.

Si abrazamos el minimalismo, es más sencillo estar en paz con la soltería, disfrutarla más y vivirla plenamente. Solo hay que escarbar un poco para encontrar el minimalismo; :el lying flat defiende que no únicamente hay que esforzarse para lograr lo mínimo para sobrevivir y no perseguir lujos, de esta forma el cerebro entiende que no es necesario tener mucho para estar bien.

Basta con poco en todos los sentidos, interiorizada esta filosofía puedes ser feliz con casi nada, desde ver una puesta de sol, tener comida en la nevera, disfrutar con los amigos... y la idea de tener una pareja deja de ser una ansia obligatoria y no necesaria para alcanzar la felicidad completa.