¿Quién va esta semana al 'Hormiguero'? Todos los invitados del 17 al 20 de Octubre

El programa encara otra semana con grandes atractivos Pablo Motos presenta uno de los espacios más seguidos de la televisión nacional

El Hormiguero llega una semana más cargado de invitados para entretener a su audiencia en el prime time de antena 3. El espacio de Pablo Motos es conocido por sus entrevistas a famosos de todos los campos y, una semana más, hará gala de ello.

Estos son todos los invitados de los programas que corresponden a la semana que va del 17 al 20 de Octubre:

LUNES 17 DE OCTUBRE - Álvaro Soler

El cantante visita a las hormigas en plena gira por España, llamada 'en tu piel'. En ella, repasa sus mejores temas, recogidos en el recopilatorio "The Best of 2015-2022".

MARTES 18 DE OCTUBRE - Arturo Pérez-Reverte

El escritor presenta en el plató su nueva novela 'Revolución', la historia de un ingeniero de minas español en plena revolución mexicana.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE - Dwayne Johnson

La estrella de Hollywood presenta su nueva película, 'Black Adam', que se estrena en cines el próximo 21 de octubre y que dirige el español Jaume Collet-Serra.

JUEVES 20 DE OCTUBRE - Daniel Craig y Kate Hudson

Los actores acuden al programa de Antena 3 para hablar de la nueva entrega de 'Puñales por la espalda', 'El misterio de Glass Onion' que se sumará al catálogo de Netflix el próximo 23 de diciembre.