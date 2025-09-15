La semana arranca con lluvias en Cataluña, aunque solo en algunas zonas localizadas

Arranca la semana del 15 de septiembre y el Meteocat ha lanzado ya su primera predicción para la jornada de hoy, destacando ciertas zonas en las que habrá lluvias localizadas dentro de la región.

Eso sí, hay que aclarar que estas no supondrán la tónica general en la Comunidad Autónoma, dado que los cielos estarán parcialmente soleados en el resto de la misma.

Volviendo a las precipitaciones, el Meteocat espera que estas se produzcan en el extremo sur de Cataluña durante la mañana junto a algún que otro chubasco en la zona del Pirineo por la tarde.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en casi toda Cataluña (con picos de 32ºC), pero las mínimas subirán de manera generalizada hasta alcanzar los 10ºC.

En cuanto a la visibilidad, la predicción del Meteocat establece que habrá bancos de niebla en el extremo noroeste de la región, pero irán desapareciendo conforme pasen las horas.

Por otro lado, la agencia de meteorología de Cataluña confirma que no habrá rachas de viento significativamente fuertes durante la jornada de hoy, dado que serán de carácter mayoritariamente flojo.

Hay que recalcar, eso sí, que el tiempo empeorará hacia el martes, 16 de septiembre, dado que habrá lluvias generalizadas en la mayor parte de la región que se extenderán hasta pasado el mediodía.

No obstante, parece que el tiempo irá evolucionando de manera positiva a partir del miércoles, dado que se esperan días soleados en casi toda Cataluña a excepción de alguna que otra precipitación aislada.