¡Seguro que lo conoces! El mítico presentador de Disney que vuelve ahora a la televisión

Jordi Cruz, presentador de Art Attack hace más de dos décadas, vuelve a las pantallas El catalán regresa de la mano de TV3 y su nuevo canal infantil 'S3X'

Una de las caras más reconocidas de la televisión española a finales de los 90', Jordi Cruz, el que fuera presentador de Art Attack, volverá las pantallas de la mano de TV3. Lo hará de la mano de SX3, el canal infantil de la corporación catalana.

Tras un periodo alejado de las cámaras, el mítico presentador de Disney Channel vuelve a las andadas y lo hará ahora en catalán. Será como juez en el nuevo concurso de manualidades llamado Tik Tak Factory, que verá luz por primera vez las próximas semanas.

Cruz admitió sentirse "muy emocionado" ante este reto profesional, y agradeció públicamente a la cadena por confiar en él. Jordi empezó a trabajar en 1998 para el programa Club Disney de Telecinco, y unos años más tarde fichó por el canal Disney, donde catapultó su carrera hasta ser uno de los rostros más carismáticos de la televisión.

"Ahora he encontrado el reconocimiento posterior de los niños que me veían en la tele y que ahora tienen 20 o 30 años". Además, Jordi Cruz contó como también como gestionó la fama siendo tan joven: "Siempre he tenido claro que quería ser comunicador y para mí era algo normal. Era consciente que aquello pasaría"