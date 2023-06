Las secuelas de Alexia Rivas tras participar en 'Supervivientes 2023'

La periodista ha regresado a España después de haber vuelto con Ana María Aldón como "fantasmas del pasado" Para la periodista regresar a 'Supervivientes' ha significado todo un desafío, pero ha sido muy gratificante para ella, aunque no pudiera evitar algún contratiempo por su visita

'Supervivientes 2023' está llegando al final de su etapa y los concursantes eliminados a estas alturas del concurso empiezan a sufrir las consecuencias de haber pasado tanto tiempo en Honduras. La periodista Alexia Rivas ha regresado a España después de haber vuelto con Ana María Aldón como "fantasmas del pasado".

"Vuelvo feliz, llena de vida y muy agradecida con la vida" decía Alexia Rivas en su perfil de redes sociales. Para la periodista regresar a 'Supervivientes' ha significado todo un desafío, pero ha sido muy gratificante para ella, aunque no pudiera evitar algún contratiempo por su visita, tal y como ha revelado en 'Ya es mediodía', donde es colaboradora.

"El pie vendado, clavarme un palo el primer día y casi no poder andar, fuego hecho el primer día, pesca realizada, dormir en un charco de agua una noche y otra en la arena después de una tormenta: superado con éxito. La piel quemada, heridas de corales en las piernas, salto en helicóptero a tope. Compromiso conmigo misma: me siento orgullosa. Gracias a todos", decía Alexia Rivas en sus historias de Instagram.

"He llegado a las 5 de la mañana a España, he dormido casi nada en el avión e imaginaros cómo estoy", compartía después de regresar, pero dejando claro lo gratificante que ha sido. "Amo la vida que tengo, por eso trabajo muy duro para dar todo por lo que quiero... Tengo muchísimas ganas de sentarme el domingo y hablar de lo que he vivido".