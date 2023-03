El secreto que esconden Messi y Dybala en la sesión 54 de Bizarrap con Arcángel

"Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo" ¿Sabías que la suma de sus dorsales da 54? 21 (Dybala), 10 (Messi) y 23 (el Dibu)

La nueva sesión de Bizarrap con Arcángel es tendencia. No obstante, vuelve a estar repleta de referencias, quizás no tan bestias como las que introdujo Shakira en la suya, pero igualmente jugosas. El eje del tema gira en torno a toda la carrera de Arcángel, un estadounidense criado en Puerto Rico cuyas influencias proceden de la música urbana. Sin embargo, no ha pasado desapercibido un supuesto secreto que se esconde en lo más profundo de la sesión.

En una parte de la canción, Arcángel menciona directamente a Leo Messi, Emiliano Martínez y Dybala: "Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo (Yessir) (...). La competencia la parto y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo, prra (Auh)". Hasta aquí todo normal, pero da la casualidad de que hay una referencia aún más oculta.

¿Recuerdas los dorsales de cada uno de estos futbolistas? Messi tiene el 10, Dybala tiene el 21 y el Dibu posee el 23. Si sumamos los tres números, obtenemos 54. Y casualmente, esta es la BZRP Music Sessions #54. Es decir, muy raro sería que Arcángel y Bizarrap introdujeran sin haberlo pensado estas tres menciones, ¿no creéis?

Lo innegable es que el tema es un exitazo, acumulando más de 9 millones de reproducciones en tan solo 3 horas. No habrá creado las expectativas de la colaboración del argentino con Shakira, pero ha comenzado por todo lo alto su recorrido en el streaming.