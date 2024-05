Sebastián Yatra, espectador del polémico baile de Aitana: "Uy, uy, uy, a ver ese baile..."

La reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra es prácticamente un hecho. El colombiano ha publicado un vídeo en sus redes sociales presenciando el concierto de la catalana en Tecate Emblema, Ciudad de México. De hecho, el cantante compartió uno de los momentos más polémicos del espectáculo, cuando la joven realiza un provocativo de su coreografía: "Uy, uy, uy, a ver ese baile...".

Un asunto que se hizo viral en redes cuando la ex de 'Operación Triunfo' comenzó su gira. Así lo trato ella misma en 'El Hormiguero' hace unos meses, cuando Pablo Motos le preguntó cómo había vivido esta polémica. "Mi madre me llamó y me preguntó si estaba bien. Me dijo: 'Es que estoy viendo la tele y no paran de salir cosas de tu baile'. Y yo dije: '¿Qué baile?'", comentaba.

"Es una canción que habla de sexo, para empezar. Yo tengo canciones que hablan de todo, de amor, de desamor, canciones que se las puedo hacer a los Lunnis si quieren. Más que de sexo, de la sensualidad de la mujer. Ni siquiera es tan explícito, no sé... La gente sabía que la canción era así. No puedo hacer un baile como más... En otras canciones sí que hago un baile así, y no pasa nada", desarrollaba en el programa de Atresmedia.

De hecho, Aitana no iba a realizar esa parte de la coreografía: "El movimiento del culo no lo iba a hacer, lo iban a hacer mis bailarines. Pero cuando vi que me salía dije: '¡Lo voy a hacer!. Cada uno que piense lo que quiera'", sentenciaba. Regresando a la situación actual, Aitana sigue practicando el mismo baile en sus conciertos, y Yatra vuelve a estar presente para disfrutarlos.

Los artistas ya no esconden su relación, y han sacado una canción juntos que recibe el nombre de una ciudad islandesa. "La empezamos el año pasado, en junio, en un viaje a Islandia que hicimos por mi cumpleaños y en el que no conseguimos llegar a Akureyri para ver la aurora boreal. Allí la había visto con 15 años junto a mi familia, así que me obsesioné con ir con él, pero no pudimos llegar a tiempo. Por eso es una canción tan metafórica: dice que, aunque no consigas lo que quieres, disfrutas mucho del camino, y eso es lo importante".