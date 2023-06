Sebastián Yatra da una lección de vida en 'La Voz Kids': Las redes lo aplauden

En el último programa de 'La Voz Kids' los espectadores vieron uno de los momentos más infrecuentes del programa Ninguno de los coaches se había dado la vuelta y decidieron darle una segunda oportunidad al participante, Lennon Jon, un niño apasionado del rock&roll

En el último programa de 'La Voz Kids' los espectadores vieron uno de los momentos más infrecuentes del programa. Ninguno de los coaches se había dado la vuelta y decidieron darle una segunda oportunidad al participante, Lennon Jon, un niño apasionado del rock&roll. Fue en ese momento, cuando Sebastián Yatra dio una lección de vida que sorprendió a todos.

Lennon Jon pasó a formar parte del equipo de Sebastián Yatra. El coach quiso darle una enseñanza a su "pupilo", que había sido más conflictivo que sus compañeros. Al principio el colombiano comentó que habían vivido algunos momentos de tensión por su paso por las audiciones. Durante la segundad oportunidad, Lennon hizo la cobra a David Bisbal y terminó yéndose con Sebastián Yatra.

Este hecho hizo que los coaches se preocuparan un poco por saber como iba a ser trabajar con el, pero el artista explicaba que habían visto un gran cambio de actitud. "Estábamos todos luchando por ti. Fuiste donde David Bisbal y pretendiste que ibas a hundir el botón para irte a su equipo. Después te viniste a mi equipo".

"Yo creo que también tuvo que ver algo con los nervios, con hacer chistes sin tener en cuenta que eso puede herir a veces susceptibilidades. Por ejemplo, a mí me dijiste, que no me lo tomé a mal ni nada, 'me caes superbien, pero no me gusta tu música'", explicaba el cantante. "Yo pensé que me iba a encontrar más con ese tipo de comentarios y lo que me he encontrado es un niño supertranquilo, que escucha, que tiene buena onda... Si hay cosas así, con ese tipo de actitudes que estás adoptando, te invito a que las cambies porque te va a ir muy bien".