Se le queda esta cara nada más ver a su cita en 'First Dates': "Yo voy muy de frente... no eres para nada mi estilo"

Ana es una mujer "muy exigente" en el amor y su cita con Manuel no ha sido como esperaba Una cena tensa desde el primer momento

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ana ha venido a First Dates para encontrar el amor después de una vida muy ajetreada. Por haber trabajado muchos años como gogó y stripper en el mundo de la noche tiene 8 hernias discales en la espalda. Hace tiempo que ha cambiado de vida y ahora quiere una pareja estable pero ella es "muy exigente y Manuel no le ha gustado nada".

A Manuel en cambio si que le ha gustado Ana pero a ella ni la forma de hablar, ni él, directamente se le ha cambiado la cara al verlo. Y la cosa ha empeorado cuando le ha visto comer spaguettis "quien come spaguettis con la boca abierta en una cita".

Las caras de Ana durante la cena no tenían ningún tipo de desperdicio y en medio de su extraña cena ha sonado la música. Un momento clave para Ana que ha sacado sus paso de gogó y la sorpresa ha llegado cuando Manuel le ha contado que él también lo fue.

"A mi las mentiras no me gustan", ha dicho ella a cámaras, "yo he trabajado muchos años en ese mundo y el no tiene nada que ver". Y es que en la cita no ha habido ningún tipo de conexión y Ana le ha rechazado antes de llegar al final: "Yo voy muy de frente, cero mentiras" le ha dicho Ana en medio de la cita: "No eres mi estilo de chico".

Aún así en la decisión final Manuel ha dicho que sí tendría una segunda cita con Ana pero ella lo tenía claro: ni pensarlo.