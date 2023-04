Sandra Barneda se sincera: "el sexo en una relación tiene una importancia de 12"

La presentadora mostró su lado más cercano en el espacio 'Tentaciones After Show' Durante la charla hablaron de relaciones, sexo e infidelidad, entre otras temáticas

Sandra Barneda ha sorprendido a todos en 'Tentaciones After Show' al mostrar su cara más cercana y revelar secretos que nunca antes habían salido a la luz. Durante la charla, Sandra Barneda, habló de relaciones, infidelidades y sexo. En un ambiente muy desenfadado la presentadora se ha mostrado transparente y ha dicho todo lo que piensa.

Son varias las confesiones que hizo Sandra Barneda en el Tentaciones After Show, empezó admitiendo que las temporadas 5 y 6 fueron díficiles de rodar porque estaba atravesando un momento difícil:

"Estaba emocionalmente devastada (…). Ahí os doy una exclusiva porque no lo he dicho nunca (…). Es difícil en televisión trabajar estando mal... Yo tenía el corazón roto. Y yo que soy pro amor, pues era complicado aguantar".

La charla siguió con una sugerencia de la comunicadora, "que beba quién haya sido infiel alguna vez" ante la sorpresa de los dos colaboradores que no bebieron, Sandra admitió que ella sí lo había sido: "Alguna vez en mi vida lo he sido (…). En mis años mozos, pues sí, claro. Yo no podía ser fiel. Bueno, si me están viendo...".

La conversación continuó y Sandra Barneda, simpática y desenfadada, admitió que le encantaría hacer un programa que hablase sobre sexo. Para la catalana, el sexo es importantísimo en una relación: "Decir lo que te gusta, lo que no, si estás más activo o no, si el deseo ha bajado... Porque si no se dice, puedes despertarte y no desear a tu pareja".

Si tuviésemos que poner nota dentro de una pareja y en una escala del 1 al 10, para Sandra: “todo tiene que superar el 6”. Pero cuando se empieza una relación, el sexo “tiene que estar en el 12, si no está en el 12, mal, despídete”, ha afirmado la periodista.