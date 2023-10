Sandra Barneda paraliza la emisión de 'Así es la vida' mientras Carmen Borrego se derrumba en pleno directo

"¿Hay que hacerle esto a una persona que se ha ido y que no ha hecho nada a nadie?", ha dicho la colaboradora Una información sobre María Teresa Campos ha llevado a Carmen al límite

Esta tarde 'Así es la vida' ha decidido parar su emisión en pleno directo después de que Carmen Borrego, hija de la difunta María Teresa Campos, se derrumbara en el plató y rompiera a llorar tras escuchar un mensaje que había recibido Sandra Barneda de una persona cercana a la fallecida periodista donde se desvelabana nuevos detalles de su relación con Bigote Arrocet.

Un mensaje que ha llegado al telefóno móvil de la presentadora y decía así: "Sandra, Teresa estaba muy enamorada al principio, estaba feliz porque se sentía acompañada pero después todo cambio", explicaba.

"Fue muy destructiva la relación, él le dijo: 'Teresita, soy un alma libre'. Ella dirigió el programa al límite, porque no sabía su pareja estaba vivo o muerto, porque le decía que se iba de viaje por trabajo y no le contestaba en meses", seguía leyendo la presentadora.

Mientras Sandra leía esas líneas la cara de Carmen se ha ido desconfigurando y rápidamente, César Muñoz, también presentador de 'Así es la vida' ha pedido a Sandra que parase al ver a la colaboradora totlamente rota. La presentadora ha dejado de leer y le ha preguntado a Borrego qué sucedía, y ella ha aprovechado para cargar contra Bigote Arrocet.

"Eso lo he vivido y he visto a mi madre llorar. Quiero que no se la humille, mi madre no está para defenderse. ¿Hay que hacerle esto a una persona que se ha ido y que no ha hecho nada a nadie? Esto es embarrar lo que ha sido mi madre. No puedo soportar eso. He vivido como mi madre estaba sin vida por culpa de este sinvergüenza. Porque le destrozó los últimos años. Mi madre no levantó cabeza", ha contado entre lágrimas Borrego.

"No quiero seguir con esto. Dejemos de manchar a una persona honesta. Os lo pido por favor. Trabajo aquí y no decido los temas, pero cuando lees ese mensaje recuerdo tanto dolor y llanto que no lo puedo soportar. Ahora que ya no está porque no la dejáis en paz. Tú, Edmundo, tu hija, tu sobrina, tu amiga, dejadla en paz. Eres un granuja y un canalla. Ha venido fastidiar la despedida de una gran profesional", ha sentenciado Borrego.