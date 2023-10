Sam Neill, el actor de Jurassic Park, enfrenta su cáncer sin miedo a morir: "Estoy preparado"

El actor se ha sometido a un tratamiento experimental para paliar el cáncer Cada dos semanas debe realizarse transfusiones en el hospital

Sam Neill, sigue luchando contra el linfoma angioinmunoblástico de células T, a sus 76 años el actor de Jurassic Park padece un cáncer que afecta a la sangre, que le fue diagnosticado hace un año. Durante un año ha probado diversos tratamientos, Neill ha otorgado una entrevista en la que afirma que está "preparado" para el desenlace al que la enfermedad le lleve.

Sam Neill, cuenta con más de 150 películas a sus espaldas, en la gira de presentación de la última de las cintas para la segunda trilogía de 'Jurassic Park', en mayo de este 2023. En ese momento, el actor era más pesimista: "El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", dijo a 'The Guardian'.

Pero un año después Sam vive la vida "feliz de respirar y de mirar el cielo azul". Aunque asume que "es difícil de gestionar, día sí, día no, esperando a ver qué pasa", pero su valentía ha crecido y afirma que no está "ni remotamente asustado" de morir, ha relatado en una entrevista para un medio australiano en su rancho del valle de Gibbston, en Otago.

El actor ha estado varios meses en quimioterapia. "No era una visión muy bonita: no tenía pelo ni barba", afirma. Pero ahora está llevando a cabo una terapia experimental que implica que cada dos semanas tiene que realizarse transfusiones en el hospital.

También ha confesado que ha pasado por una etapa complicada: "Tuve algunos momentos muy solitarios el año pasado". Actualmente, el actor no tiene pareja, está divorciado por partida doble y tiene dos hijos y varios nietos. A pesar de su estado de salud ha confirmado que no piensa retirarse: "Me horroriza", ha expresado el actor, que tiene varios proyectos a medias, algunos como intérprete y otros como director y productor.