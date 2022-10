Así salvó 'in extremis' Agus Tapia lo que parecía imposible a simple vista

Agus Tapia demuestra su valía en este momento del partido Todos los presentes se quedaron impactados ante el logro

Hay ocasiones en las que un jugador de pádel consigue salvar in extremis una bola que iba directa al suelo, pero pocas veces hemos visto lo que ha conseguido Agus Tapia en su último partido. El que se sitúa en el puesto número 3 del ranking World Padel Tour ha hecho historia al salir fuera del terreno de juego para conseguir devolver un puntazo al equipo contrario.

Y es que en este enfrentamiento, Agustín Tapia se percata de que la bola va directa al exterior de la pista, y lucha con todas sus fuerzas para alcanzarla y devolverla para poner la situación a su favor. ¡Y vaya qué si lo hace! Mira las imágenes varias veces, porque seguro que te quedarás tan sorprendido como nosotros al disfrutar de ellas por primera vez.

Los comentaristas no pueden más que rendirse ante la evidencia: Agustín Tapia es uno de los mejores jugadores de pádel de la historia. Y así lo dicen: "¡Oh! No me lo puedo creer. Señoras y señores, está mal de la cabeza. Ese poquito, Tapia, ese poquito, chaval... ¡Es una locura". Una jugada que tardará mucho tiempo en volver a repetirse, y como decimos, que ha conseguido aupar aún más al chaval a lo más alto de este deporte.