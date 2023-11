¿Cómo se ha salvado Vidal-Quadras tras recibir un disparo que suele ser mortal? Los médicos hablan de un 'milagro'

En el 74% de los casos un disparo como el de Alejo Vidal-Quadras terminan con la vida de la víctima Las heridas de bala con impacto directo en el rostro tienen el índice más alto de mortalidad de todas las agresiones

El expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, recibió un disparo en la cara este jueves al mediodía de este jueves a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, en el barrio madrileño de Salamanca (Madrid), según informaron fuentes policiales a Europa Press.

El ex diputado caminaba solo por la calle, volvía del gimnasio y acababa de bajarse del coche para ir a su casa cuando un desconocido que llevaba puesto un casco se le acercó, el propio Vidal-Cuadra vio aproximarse al hombre del casco que sacaba una pistola, en ese momento el expresidente del PP giró la cara cuando él apretó el gatillo, recibiendo así un impacto de bala en la mandíbula.

Ese gesto de girar el rostro podría ser el que le ha salvado la vida, el agresor rápidamente volvió a subirse a la moto y huyó en una Yamaha Negra, según la grabación exclusiva que ofreció el programa 'Y ahora Sonsoles'. Un vecino le socorrió y pidió ayuda: "está consciente, pero va a dejar de estarlo. Ayuda por favor", según ha relatado el programa de Antena 3.

Dos agentes de la Polícia Nacional trataron de taponar la herida que "le atravesó la mandíbula de un extremo al otro", según apuntan fuentes médicas.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Alejo Vidal-Cuadras fue rápidamente estabilizado por los servicios de Emergencia

Los servicios de Emergencia actuaron con velocidad para trasladarle al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde "permanece sin riesgo vital". La misma tarde del disparo el expresidente del PP de Cataluña fue intervenido quirúrgicamente. En estos momentos se encuentra en cuidados posquirúrgicos según el último parte médico.

Los testigos que le auxiliaron en el momento relatan que, pese a que Vidal-Quadras sufrió una doble fractura mandibular a causa de la bala que le atravesó el rostro, se encontraba consciente y fue capaz de hablar, previniendo sobre si sus atacantes "podrían volver".

Se trata de un caso inusual, que un herido por arma de fuego tenga un pronóstico médico tan favorable después de un ataque de este tipo, los médicos afirman que una bala en la cara o en el cuello conlleva un riesgo extremo de pérdida de funciones fundamentales y de mortalidad.

Así lo establece un metaanálisis publicado este mismo mes de septiembre en 'The Journal of Craniofacial Surgery' con datos de EEUU, un país en el que las heridas de bala no han parado de incrementarse en la última década, tocando techo en 2021 con casi 50.000 muertes.

Los casos de balazos en la cabeza o el cuello suponen el 15,9% del total, con un riesgo muy superior de sufrir secuelas de extrema discapacidad, un 33,4% frente a un 18,3%. La mortalidad es igualmente muy elevada, un 27,0% frente al 11,3%. Cuando la bala alcanza al cerebro, la tasa de mortalidad se eleva al 90%, según la Sociedad Americana de Neurocirugía: la mitad de los que llegan con vida a la sala de operaciones no sobreviven.

La revista Codman Speciality Surgical recopiló los factores que determinan la supervivencia a una bala en la cabeza en base a la experiencia hospitalaria en EEUU. Según su experiencia, el pronóstico de Alejo Vidal-Quadras rozaría lo "milagroso". Para empezar, solo un 30% de los pacientes de más de 60 años presentan buen pronóstico.

Los disparos con pistola, además, tienen una mortalidad que roza el 60%, ya que pueden realizarse muy cerca de la cara. Una única herida en la cabeza provocada por asaltantes como le ocurrió al veterano político sería mortal en el 74% de los casos según esta revisión.

Además las lesiones mandibulares, suponen todo un reto: es necesario reconstruir una región que no solo es delicada sino muy móvil, y su recuperación determinará la calidad de vida del paciente, recogía otro trabajo de 2010.

Por esos motivo, el estado de salud "sin riesgo vital" de Alejo Vidal-Quadras se ha considerado prácticamente 'un milagro' gracias a la rápida actuación del personal sanitario que le habría salvado la vida.