Saltan chispas en esta cita de 'First Dates': "he sentido que nos conocemos de toda la vida"

Alba ha venido al programa dispuesta a encontrar al chico de sus sueño Y ha conocido a Diego, un madrileño que ha cumplido con todas sus expectativas

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Alba tiene 21 años y ha venido al programa para encontrar el amor, tuvo una relación durante dos años y tiene claro que quiere encontrar a una persona con la que pueda enamorarse. A cenar con ella, ha llegado Diego, un chico humilde: "yo no me considero una persona fea, soy normal pero si me das la oportunidad luego puedo sorprender". Y mira que el no se consideraba nada del otro mundo, pero Alba se ha puesto hasta nerviosa al verle.

Desde el primer momento han conectado, en cuanto al amor Alba tiene muy claro que quiere algo serio. Diego también está dispuesto a tener una relación pero todavía no ha vivido ninguna seria: "he tenido tres relaciones y entre las tres no sumo un año", ha dicho entre risas.

Alba nunca había estado en Madrid y ha venido a propósito para la cena, han hablado de todo y las risas y la conexión se han notado entre plato y plato. Diego le ha contado que su color favorito es el rosa, y le encanta combinar prendas para darle 'rollo' a la ropa. Alba le ha sorprendido diciéndole que el esquí es uno de sus hobbies, durante la cena no han parado de hablar y cuando ha llegado el momento de la decisión final los dos lo tenían claro.

Alba le ha confirmado que se había sentido muy cómoda: "he sentido que nos conocemos de toda la vida" y que por supuesto quería tener una segunda cita y Diego ha estado más que de acuerdo. Una cena en la que triunfó el amor.