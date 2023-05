Salen a la luz unos extraños mensajes que envió Pocholo a Marta Riesco de madrugada

La periodista ha compartido recientemente los mensajes que la celebridad de la ha mandado por error "He recibido, no un mensaje, sino dos, de Pocholo, sí señores"

Recientemente, Marta Riesco compartió los sorprendentes mensajes que le había enviado Pocholo. Sí, exacto, el que ha sido uno de los concursantes de 'Supervivientes 2023' envió unos mensajes a través de redes sociales a la que fuera reportera de Mediaset en un tono amigable y simpático, en principio. Sea como fuere, parece que esos mensajes no iban destinados a la persona que los acabó recibiendo.

"He recibido, no un mensaje, sino dos, de Pocholo, sí señores. Pocholo me ha escrito dos mensajes esta mañana, me he despertado y, de repente, veo los mensajes de Pocholo. En primer lugar, me escribe de madrugada y me pone lo siguiente", explicaba la ex de Antonio David en sus redes. "Lobiuuuuu, Marta eres muy divertida y estás como un pan!!!!!! Me encantó estar a tu vera", decía el mensaje de Pocholo. Este mensaje, de hecho, desconcertaba completamente a la periodista.



| SPORT.es

"A todo esto digo, ¿Pocholo? ¿A mi vera? Lo de que estoy como un pan, puede ser, pero luego pensaba que a Pocholo no le he visto en mi vida. Pues leí el mensaje, y lo dejé en visto, porque se me fue la olla, no le contesté ni nada. Si yo no lo he visto en persona. Pues el mensaje ahí se quedó, pero es que esta mañana me ha levantado con otro mensaje de Pocholo", proseguía contando la televisiva en su cuenta de Instagram.

Pues bien, en este segundo mensaje que enviaba Pocholo a Riesco, este le decía lo siguiente: "Marta me he confundido de persona. Creí que eras Marta 'Pélate'. No volverá a 'pesar'", aclaraba el famoso.

"No sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pélate, que creo que se refiere a Marta Peñate, o el 'no volverá a pesar', en vez de pasar. Estoy living con que me haya confundido con Marta Peñate", contaba la periodista entre risas.