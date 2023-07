Salen a la luz los desagradables audios de la declaración de Dani Alves ante la jueza: "Nunca me dijo que parara"

El programa Código 10 de Mediaset ha conseguido audios de la declaración ante la jueza de Dani Alves En los archivos se puede ver como Dani Alves defiende la teoría del consentimiento.

El programa Código 10 de Mediaset ha conseguido audios de la declaración ante la jueza de Dani Alves. Los audios, donde no se explica nada que no supiéramos, impactan por escuchar la voz del futbolista relatar su versión de los hechos.

Recordemos que Dani Alves sigue en prisión provisional acusado de una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcleona. El espacio presentado por Nacho Abad y David Aleman, ha vuelto a mostrar cómo el brasileño, contrario a la versión de la víctima, defiende su inocencia.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", aseguró Dani Alves en su última declaración. "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Nunca me dijo que parara ni en el reservado ni en el baño" añadió.

En cuanto a las mentiras que Dani Alves dijo en sus primeras declaraciones, el audio filtrado por Código 10 muestra como Alves se justifica por "amor": "Mentí en mi primera declaración por la obsesión que tengo por proteger mi matrimonio con la mujer que amo".

Sobre la comentada actitud de la joven tras salir del baño, donde todas las informaciones apuntan a que se mostraba como ausente e incluso rompió a llorar en brazos de su amiga, Alves no quiere hacer hincapié en la declaración: "Supongo que le enfadó mi actitud".