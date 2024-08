Sale a la luz el toque de atención que Kate Middleton le dio al Príncipe Guillermo en la coronación de Carlos III

Hace algo más de un año, el mundo veía como Carlos III se coronaba como rey de Inglaterra después de que su madre, la reina Isabel II reinara durante más de siete décadas. Esta coronación marcó un antes y un después en la familia real.

Sin embargo, cuando parecía que ya se había analizado cada aspecto de la coronación surgen nuevos datos. Hace pocos días, se revelaba lo que decía un informe de un experto en lectura de labios sobre la advertencia que Kate Middleton le hacía al príncipe Guillermo, antes de que su padre se convirtiera en rey.

La vestimenta siempre ha sido un aspecto que ha importado mucho a la princesa de Gales, es por esto, que antes de comenzar la ceremonia de coronación, Kate Middleton advertía a su marido, el príncipe Guillermo de la envergadura de su vestido. "Solo cuidado con el vestido", dijo la princesa; según ha revelado el profesional al medio 'Daily Star'.

Kate Middleton lucía un impecable vestido de inspiración nupcial, de cuerpo ajustado y confeccionado en crepé de seda. Además, uno de los detalles más llamativos de este vestido fueron los bordados metalizados con motivos florales, así como las hombreras.

Coronación de Carlos III

La coronación del hijo de Isabel II se celebraba el 6 de mayo de 2023. Comenzaba a las 11 de la mañana en la Abadía de Westminster, en Londres y tuvo una duración de dos horas exactas. El evento tuvo más de 2.000 invitados, quienes estuvieron presentes cuando el Rey Carlos III expresó: "He venido no a que me sirvan, sino a servir".