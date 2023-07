Sale a la luz un secreto oculto de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano es el cocinero más conocido de la televisión en España El deporte, los negocios y otras curiosidades no son tan conocidas por el gran público.

Karlos Arguiñano es el cocinero más conocido de la televisión en España. El chef vasco mantiene una larga trayectoria delante de las cámaras, pero a juzgar por su apariencia, parece que el paso del tiempo le afecta más lentamente que al resto. El deporte, los negocios y otras curiosidades no son tan conocidas por el gran público.

"Paseo todos los días un par de horitas. Es algo que recomiendo a todo el mundo, hace que sé cómo todos los asteriscos de los análisis de sangre. Solo caminar, estiramientos y por supuesto comer sano", decía en una entrevista. Sin embargo, este no es el único secreto del cocinero.

Su restaurante favorito se llama El Convent y está situado en Fresneda, un pueblo de la provincia de Teruel. "Le recomendaron que nos visitara para cenar. Antes de sentarse a la mesa ya dijo que en la próxima carrera se quedaría aquí a dormir y a partir de entonces siempre vino. Ahora no tiene equipo, pero nos visita si viene a las carreras. Siempre habla con cariño de La Fresneda y El Convent".

Además, los hijos de Karlos Arguiñano son los que mantienen sus negocios paralelos: "Cuatro de mis hijos trabajan en el hotel y yo casi ya no vengo. Tenemos más cosas, la escuela de cocina, el obrador, la bodega y más. Lo tengo todo pagado, no debo nada y todo lo he hecho con la televisión".