Sale a la luz una nueva deslealtad de Ginés en Supervivientes

Desde Socialité han informado de la que podría ser la nueva deslealtad de Ginés en la presente edición de Supervivientes “Puede ser, puede ser que hubiera alguna bromita. Sí, hubo”

Según han contado desde 'Socialité', Ginés Corregüela habría sido desleal a Yaiza Martín una semana antes de que ella llegará a Supervivientes 2023. De ser así, el historial amoroso del concursante de la presente edición del reality de Telecinco sigue sumando a una nueva protagonista. Asimismo, cabe mencionar que no solo han informado de ello desde el programa presentado por María Patiño, sino que también han compartido la que sería la principal prueba que corroboraría esta información.

La mencionada prueba es, ni más ni menos, la declaración de la que sería la implicada en esta nueva deslealtad de Ginés. Concretamente, estamos hablando de Gabriela Arrocet, que accedió al formato tras la renuncia voluntaria de Patricia Donoso a la semana de empezar el programa, que no dudó en confesar que había tenido un importante acercamiento con el de Torreperogil.

“Se podría decir que Ginés es un hombre disponible. Sí, es un hombre disponible y que bueno, podría haber pasado cualquier cosa”, reveló la hija de Bigote Arrocet. Yola Berrocal, la enviada por el programa a la fiesta para conseguir información sobre Supervivientes que no se hubiera visto en las cámaras, le insistió para conocer más. “¿Te miró con ojitos de lobo?”. “Puede ser, puede ser que hubiera alguna bromita. Sí, hubo”, concluyó la chilena.

Ahora bien, ¿hasta que punto llegaron? Pues bien, eso solo lo pueden saber el propio Ginés y Gabriela. Como decíamos antes, el mencionado tonteo, el cual no se vio en las cámaras del reality de Telecinco, tuvo lugar una semana antes de que Yaiza Martín llegara a Honduras. Además, también ocurrió antes de la visita de su mujer y su hija en la que pidió volver a la mujer con la que había estado casado 32 años.

Asimismo, además de ese tonteo, como mínimo, entre Ginés y Gabriela, la hija de Bigote Arrocet no ha dudado tampoco en cargar contra la novia de este por su expulsión disciplinaria. “Es más que malvada. Es la maldad en vida. Ginés, lamentablemente, es una persona sin personalidad, ha demostrado que es una persona muy manipulable. No sabe decir que no y esto se está viendo por sí solo”, ha afirmado en una entrevista en El Confidencial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que su carácter fue agresivo con la mayoría de los concursantes, Gabriela afirmó sentir que su papel en el reality de Telecinco se cumplió tal y como debía ser. La introdujeron “para que moviera el avispero”.