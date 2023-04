Sale a la luz la enfermedad de Kim Kardashian

Una de las personalidades más influyentes en el mundo de la moda y la belleza La familia Kardashian se ha consolidado como una de las más importantes de Hollywood

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, se ha convertido en una de las personas más influyentes de la moda y la belleza. La modelo y empresaria estadounidense saltó a la fama en 2007, tras convertirse en la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' en el que participó con su familia. Ahora crea tendencia en cada foto con su imagen icónica.

Su canon estético la ha convertido en una de las personas más influyentes de la moda y la belleza. La modelo, influencer y empresaria siempre arriesga con un cuerpo curvilíneo pero fit. Kim ha sido la primera estrella masiva de las redes sociales y en cuestión de diez años ha sabido sacarle tirón mediático a su persona.

Tras 18 temporadas en el aire, el programa de Las Kardashian, nos ha presentado a una familia que ha conseguido colocarse como una de las más importantes del Hollywood actual. Su vida personal y sus andanzas empresariales despiertan el interés general y de la prensa del corazón. Lo que no sabíamos es que Kim padece una pequeña enfermedad que le dificulta en sus labores como modelo. Igual que la modelo Cara Delevigne, Kim Kardashian sufre de psoriasis: una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune que causa descamación e inflamación (dolor, hinchazón, calentamiento y coloración). Algo que afecta principalmente a las zonas del cuero cabelludo y algunas partes de la epidermis, provocando irritación y descamación.

Por ello, la modelo debe prevenir con los productos maquilares y dermatológicos que utiliza con el fin de no dañar su salud, ni su imagen.