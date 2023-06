Sale a la luz la chica con la que Risto Mejide habría sido infiel a Natalia Almarcha: una ex de 'La isla'

El romance entre Risto Mejide y Natalia Almarcha ha llegado a su final después de seis meses de relación Sin embargo, las consecuencias siguen arrastrando novedades a raíz de nuevas informaciones que se van haciendo públicas con el paso de los días

Por un lado, Natalia Almarcha no se ha quedado callada y ha admitido públicamente que no está atravesando un buen momento. Así lo demuestra una historia que publicó en su perfil de Instagram donde exponía sus sentimientos y como se encontraba, con el siguiente texto:

"Desde el primer momento he defendido mi intento de anonimato, pero no veo otra forma de defenderme que no sea haciéndome pública la cuenta para dar visibilidad a este mensaje", expereba al comenzar.

"Primero, quiero decir que tengo la conciencia súper tranquila, porque desde que empezamos a principios de diciembre, es una relacón en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío, he tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras, etc.".

"Es una persona que la he defendido siempre a capa y espacada inlcuso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él", apuntaba Natalia Almarcha.

"Y por respeto, yo tampoco voy a contar nada que haya vivido con nadie. Y podría perfectamente utilizar este medio para dar mi versión en lugar de tener que defenderme... y NO", reflexionaba la joven. En el otro lado, el tiktoker Abel Planelles ha declarado que el motivo de la ruptura podría ser Mayka, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', después de que Natalia haya descubierto unas conversaciones entre la influencer y el presentador.