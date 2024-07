La predicción del sacerdote al que contactó Rodolfo Sancho sobre la sentencia de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho está llevando a su padre a una desesperación profunda, ya que el joven continúa retenido en prisión preventiva en Tailandia tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La Fiscalía solicita la pena de muerte, mientras que la defensa argumenta que el asesinato ocurrió en defensa propia durante un intento de violación.

Ante esta complicada situación, Rodolfo recurrió al sacerdote español Miguel Garaizabal, quien visita a presos en Tailandia, buscando ayuda para comunicarse con su hijo. Garaizabal, quien habló con Rodolfo Sancho, ha desvelado su punto de vista acerca de la situación de Daniel: “Era por la noche, estaba durmiendo. Fue una llamada corta. Me dijo si podía ir y yo le dije: ‘Francamente, me queda lejos, estoy muy ocupado, soy mayor, no podré ir’. Me dio pena, pero mis posibilidades de ayuda son limitadas”.

Miguel Garaizabal también ha opinado sobre la posible sentencia para Daniel Sancho, pronosticando que probablemente recibirá cadena perpetua: “Creo que seguramente le darán cadena perpetua. Pero la cadena perpetua aquí no es perpetua. Al año o a los dos años, si te portas bien, te la rebajan a toda la vida, que son cincuenta años, y luego te la vuelven a rebajar, porque cada año se dan amnistías. Y entonces te van rebajando la pena hasta que, por fin, a las ocho-nueve se te termina la condena”.

El sacerdote también ha descrito las difíciles condiciones en la cárcel de Koh Samui, donde Daniel pasa gran parte del día en soledad y con comida limitada. “En la cárcel como tal estarán desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Lo peor es la soledad, en la cárcel donde está no hay nadie que hable español. Luego, es la comida. Te dan una bolsa de plástico donde te echan el arroz y una sopa, y eso es para todo el día, te lo organizas para todo el día. Y el aburrimiento. No hay nada que hacer”, señalaba el sacerdote hablando con el medio Socialité Club.