¿Sabías que no se recomienda pasar la ITV en los días con más calor? Este es el motivo

La ITV desaconseja hacerlo

¿No has escuchado nunca que no es recomendable pasar la ITV cuando hace mucha calor? Esta afirmación, que puede parecer un mito, tiene mucho de 'verdad', porque pasar la ITV un día con temperaturas altas o extremas puede afectar al rendimiento de tu vehículo, lo cual implica un posible 'no apto' en la prueba y tener que repetirla tras pasar por el taller.

¿Cuáles son los problemas que pueden surgirte si pasas la ITV en épocas de calor?

Los neumáticos pueden perder algo de aire, por lo que debes vigilar la presión.

pueden perder algo de aire, por lo que debes vigilar la presión. Las pastillas de freno son menos eficaces al calentarse más rápido, mientras que el calor también afecta al líquido de frenos.

son menos eficaces al calentarse más rápido, mientras que el calor también afecta al líquido de frenos. Por ende, el resto de líquidos del vehículo puede fallar, como el aceite de motor (más líquido).

puede fallar, como el aceite de motor (más líquido). En la prueba de humos, es posible que el volumen de los gases y su mezcla sea mucho más elevado, como sucede en los días con bajas temperaturas.

Tal y cómo recuerda la asociación AECA-ITV, es tan poco recomendable pasar la ITV en días con mucha calor, como hacerlo en días con temperaturas extremadamente bajas, porque el resultado de la inspección puede verse afectado por el rendimiento del vehículo bajo tales circunstancias. Por lo tanto, procura no tener que acudir a tu estación ITV entre los meses de junio a septiembre, ni entre diciembre y marzo.