¿Sabias que los dos lados de una bayeta no son iguales? Te contamos para que sirven

Te contamos algo que puede que ni tuvieras en cuenta, hasta ahora Al parecer, los dos lados de una bayeta cumplen funciones distintas

Puede que la limpieza de casa no sea la tarea más apasionante, pero es algo totalmente necesario para mantener tu hogar lo más higiénico posible para poder considerarlo como tal. Asimismo, la falta de tiempo del día a día también es otro punto que suele hacer que nos de más pereza ponernos a limpiar, por ello también intentamos siempre buscar métodos sencillos y rápidos que nos faciliten cualquier tarea, ya sea de las más rutinarias o las que necesitas algo más de tiempo.

Entre todos los utensilios que solemos usar para limpiar, en este post os vamos a hablar de las bayetas, que son de esas herramientas esenciales para poder llevar a cabo la limpieza en casa, gracias a su versatilidad y eficacia. Ya sea para usarlos en el baño, en la cocina, en el salón o en cualquier otro lugar de la casa, estos son ideales para limpiar el polvo, cualquier tipo de mancha y, en general, cualquier tipo de suciedad. Sea como fuere, una de sus grandes ventajas es que estas son reutilizables, que ya es una gran característica.

Por otro lado, como os vamos a contar en este post, puede ser que el uso que le damos a las bayetas no sea el correcto, aunque no debéis culparos por no saberlo.

Según una publicación de Instagram de la cuenta @organizando.asesoria, especializada en trucos y consejos de orden, limpieza y cocina; las bayetas, "por un lado limpia y por el otro seca. Sí, como lo ves, hay diferencia entre un lado y el otro", explica el texto que acompaña al vídeo.

Asimismo, la mencionada cuenta afirma que "por un lado, la fibra es más corta y es más aconsejable para limpiar, mientras que por el otro lado la fibra es más larga, por lo que es más aconsejable para secar después de limpiar".

Reutiliza las bayetas viejas

Ahora que ya sabes lo de los dos lados de las bayetas, podemos ver si es posible darle una nueva vida a las bayetas viejas y ya utilizadas, puesto que tirarlas y comprar otras, al final, no suele ser la opción más económica ni la más sostenible, como bien sabréis.

Por lo tanto, hay varias formas de reutilizarlas para varias tareas del hogar, como usarlas para limpiar superficies como los armarios, los muebles o los electrodomésticos, ya que su textura suave y su capacidad para absorber líquidos las hacen muy efectivas para recoger el polvo y la suciedad.

También pueden servir para limpiar las manchas de las alfombras o para pulir la superficie de los cristales. Otra idea es emplearlos como trapos para la cocina, ya que podemos aprovechar su capacidad para absorber líquidos, lo que es muy útil para secar los platos y cubiertos, limpiar mesas y encimeras o incluso para limpiar la grasa de los utensilios.

Asimismo, también pueden usarse para el baño y así limpiar los azulejos, el lavabo o el inodoro. Además, se pueden utilizar como paños para limpiar la bañera o la ducha después de usarla.