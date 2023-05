¿Sabías que Ayuso empezó siendo community manager del perro de Esperanza Aguirre? Todas las curiosidades de su vida personal

Alegría para la presidenta de la Comunidad de Madrid que se mantiene intocable en el cargo tras los resultados de las elecciones La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las políticas más famosas

Nos guste más o menos, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las políticas del momento, su nombre sale en todas partes y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019 tiene un perfil muy conocido en su ámbito de trabajo. Aunque su vida privada no es tan pública - sí es cuanto menos curiosa- periodista de formación y divorciada tras más de una década de matrimonio, te contamos lo que se sabe sobre la vida privada de la líder del Partido Popular (PP) madrileño.

Ayuso se casó con Sergio Hernández-Torre en 2008, estuvieron juntos durante más de diez años. Su ahora exmarido era propietario de dos empresas de organización de eventos, pero no era conocido por la cúpula del PP, ya que Isabel mantuvo su vida personal lo más aislada posible de su carrera política.

La pareja no tuvo hijos, pero sí compartían una gran afición amor por los perros, tanto que Isabel empezó en política siendo la community manager de Pecas el perro de Esperanza Aguirre durante el mandato de esta, un trabajo que se vinculaba con sus estudios periodísticos. Años más tarde Isabel adoptó a Bolbo, un labrador con el que se le ha visto en muchas ocasiones.

“Siempre he sido muy familiar. Siempre me han encantado los niños, se me han dado muy bien. Pero a la vez he sido muy independiente. Me he volcado en el trabajo y he perdido el tiempo”, explicó durante una entrevista con María Teresa Campos cuando le preguntaron porqué no había sido madre. “Si no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que son tres y para mí son como mis hijos”, concluyó

Su relación con un peluquero

Después de su separación, Ayuso comenzó una relación con Jairo Alonso, durante cuatro años hasta noviembre 2020, Díaz Ayuso estuvo saliendo con el peluquero y asesor de imagen. Que también había trabajado en el mundo de la construcción y la restauración.

La exposición pública a la que estaba sometida la política terminó por afectar a la relación Jairo se cansó de estar siempre en el centro de la polémica y de qué el nombre de su pareja fuese cuestionado diariamente. La presión mediática le pudo y ambos decidieron dejar su relación pero en la actualidad continúan siendo amigos.

Su relación actual

En 2021 se supo de forma oficial que Ayuso había roto con su pareja Jairo Alonso, pero rápidamente reordenó su vida y apareció con Alberto González, un técnico sanitario de 43 años divorciado y con tres hijos.

La primera vez que salieron imágenes de ambos juntos fue en mayo de 2021 durante una escapada a Ibiza. Ambos tienen una relación consolidada y discreta, él no quiere ser reconocido delante de los medios y está cómodo en el anonimato y en segundo plano. Cuando se le ha preguntado a Ayuso por su pareja ella lo ha dejado claro: “Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida”.

Cambio de look

Cuando se anunció que Ayuso había terminado su relación, la presidenta apareció con un cambio físico que sorprendió a la población. Se centró en el deporte y en los últimos meses perdió alrededor de diez kilos: “Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día”, dijo ella.

Un cambio en su estilo de vida que también se reflejó en su físico, ella mismo comentó que el estrés y la responsabilidad pública de la política fue lo que la llevo a engordar: “Fui al médico a ver si era por la tiroides, pero me dijo que dejara de comer. Ahora como menos”, afirmó.

A esta pérdida de peso se sumaron cambios en su peinado que complementaron a la nueva Ayuso, con más seguridad en sí misma.