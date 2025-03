Rutina para el cutis perfecto: así es como debes combinar los limpiadores faciales según tu tipo de piel

El cuidado de la piel es una de las tendencias de la salud más prominentes de los últimos años, de manera que se han desarrollado numerosos avances tecnológicos que, a través de productos, nos permiten lucir un cutis en óptimas condiciones.

Sin embargo, para lograrlo, primeramente es indispensable conocer el tipo de piel que tenemos, ya que las rutinas de belleza y bienestar dependen íntegramente de las necesidades y condiciones de nuestro cuerpo.

Por ende, una de las técnicas que los especialistas en dermocosmética recomiendan es la denominada doble limpieza, la cual se realiza a final del día y se basa en un proceso de dos pasos: utilizar un limpiador oleoso (un aceite o bálsamo) y un limpiador acuoso (gel).

A dicho respecto, Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8, realza: "Primero, usaremos un limpiador de base oleosa que terminaremos aclarando o retirando con una toalla o gasa húmeda. Después, rematamos con un limpiador de tipo gel o de base acuosa”.

Coincidentemente, Raquel González, cosmetóloga y creadora de la marca Byoode, señala que “nuestra piel suele acumular a lo largo del día dos tipos de impurezas, unas de base oleosa y otras más afines con el agua. Así, retiraremos mejor el maquillaje o el protector solar con un aceite o un bálsamo, mientras que otras impurezas se eliminarán mejor con un limpiador en gel”.

Asimismo, como se explicaba con anterioridad, conocer el tipo de piel es imprescindible para saber qué productos usar y cómo utilizarlos. Si eres de piel grasa, se necesita una "limpieza que elimine el exceso de sebo sin alterar la microbiota", detalla Mireia Fernández, directora de dermocosmética de Perricone MD.

"Lo ideal es realizar la doble limpieza con un limpiador en aceite o bálsamo, que disuelva la suciedad liposoluble, y a continuación, un limpiador con activos seborreguladores como los alfahidroxiácidos y los betahidroxiácidos”, prosigue.

En cambio, si tienes piel sensible, Nieto explica que “por un lado, los limpiadores deben ser suaves y no comprometer el equilibrio de la piel, y por otro, deben contar con ingredientes que eviten la irritación” y que "apostar por texturas en base crema para una piel sensible puede ser una grandísima opción, ya que verá menos afectada la función barrera".

En el último caso, si presentas una piel normal, González concluye: "Es importante mantener la piel limpia pero sin eliminar sus aceites naturales. En el segundo paso, limpiadores ricos en antioxidantes, pero que no sean demasiado astringentes, serán lo más recomendable".