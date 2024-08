Así fue la ruptura entre Álvaro Morata y María Pombo, explicada por la influencer

Este lunes, Álvaro Morata y Alice Campello han confirmado su separación en redes sociales. Después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, la relación se encuentra en el foco mediático. En los últimos días, aumentaron los rumores de separación, después de que ambos eliminaran sus fotografías de perfil en Instagram.

Las especulaciones sobre terceras personas han provocado que muchos usuarios recuerden la anterior relación del delantero de la Selección Española. El nuevo jugador del AC Milan mantuvo un noviazgo con María Pombo, una de las creadoras de contenido más conocidas de España. La influencer no explicó los detalles de su ruptura con Morata hasta 2022, siete años después de romper.

"Yo en junio lo dejo con mi ex y entonces estoy fatal, estaba muy enamorada, bueno, no sé si enamorada u obsesionada, era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste", comenzaba explicando. Antes de terminar la relación, recibió un mensaje de Pablo Castellano "tonteando", que fue determinante.

"Volví a Italia. Pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón. Hubo movidas que, definitivamente, dijimos que no podíamos estar juntos", expresó en el programa de Bertín Osborne. Más tarde, en septiembre de 2024, volvió a referirse a su relación con el campeón de Europa en el pódcast de 'Nude Project'.

"La gente ha crecido conmigo, han visto una evolución, me han conocido desde que no tenía novio, bueno, desde que estaba con Álvaro hasta que lo dejé con Álvaro y mi corazón se rompió". Además, la influencer se sinceró sobre este periodo de tiempo: "Pasé una mala época, pero bueno como todas las niñas que nos han roto el corazón", terminaba diciendo.