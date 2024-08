La ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello, marcada por los rumores de infidelidad

Después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, Álvaro Morata y Alice Campello han confirmado su ruptura. La pareja ha confirmado la separación a través de redes sociales, donde han hecho una breve explicación de los motivos. Los rumores de ruptura habían aumentado en los últimos días, especialmente en la tarde de ayer, hasta que se ha hecho oficial un día después.

El futbolista y la influencer han sido una de las parejas más queridas por los aficionados. La pareja mostraba una relación sana, romántica y feliz. El matrimonio parecía perfecto en redes sociales, pero fueron los cambios en estas plataformas los que hicieron saltar las alarmas.

Las especulaciones comenzaron después de que eliminaran sus fotografías de perfil en Instagram, donde aparecían juntos. Lo mismo ha ocurrido con las imágenes ancladas en las que compartían momentos en familia. Además, también han desaparecido las menciones de "esposo/a de" de sus respectivas biografías, donde se hacían mención al otro.

Alice Campello no apareció en Milán durante la presentación de Morata con su nuevo club, el AC Milan. Los nuevos estímulos apuntaban a la que relación había terminado, y Alba Medina, popular usuaria de Twitter sobre la prensa del corazón (@SrtaCotilleo), aportaba detalles sobre el asunto: "El entorno de Álvaro Morata está deslizando que él no está pasando por un buen momento tras las críticas recibidas en la Eurocopa y que eso sumado a otros factores ha creado una crisis en el matrimonio", comenzaba diciendo.

Continuaba explicando que, "hay una parte de ese entorno que me cuenta que Álvaro siente que Alice no le ha apoyado lo suficiente. Álvaro arrastra diversos problemas desde hace años a nivel psicológico y cree que en la intimidad Alice no ha sabido estar al 100% a su lado. Me llama la atención como el entorno de Álvaro se lanza a hablar mientras que las personas cercanas a Alice guardan relativo silencio y destacan que tienen mucho lío por la mudanza".

Posteriormente, añadió un comentario que despertó los rumores de infidelidad: "Álvaro Morata parecía un santo y me están llegando tantas cosas que no sé ni cómo procesarlas. Pobre Alice". Mientras, en redes sociales se produjo una ola de comentarios al respecto, y la italiana saltó en defensa del delantero español: "No tiene sentido que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más. No existe persona que me haya respetado más que él. Lo sigue haciendo".

A pesar de este comentario, ambos han terminado confirmando su separación. En los comunicados que han compartido en redes sociales, Morata y Alice han descartado los rumores de infidelidad, la implicación de terceras personas y las posibles faltas de respeto. De hecho, la expareja acusa a que el desgaste les ha hecho tomar esta difícil decisión.