Los rumores de relación entre Joana Sanz y Achraf Hakimi enfadan a la modelo: "¿Estás saliendo con Achraf Hakimi?"

La modelo fue muy tajante a la pregunta sobre una posible relación entre ella y el jugador del PSG "Vaya falta de respeto más grande estáis teniendo"

Joana Sanz, aprovechando que ya está instalada en Madrid, ha realizado recientemente una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. De hecho, uno de sus seguidores realizó una pregunta relacionada con su mudanza a Madrid, ya que se especula con la posibilidad de que esto tuviera algo que ver con un ultimátum de la familia de Alves, quienes le habrían pedido firmar un contrato de confidencialidad para seguir en el hogar que compartía con el jugador.

“Ya me lo planteaba por salud mental la mudanza. La necesidad de volver a empezar en otro lugar. Después se me presentaron oportunidades de trabajo muy fuertes y decidí mudarme de una vez. Aunque mi base es relativa. Viajo mucho por trabajo y, además, he decidido este año viajar sola por ocio. Me voy a marcar un ‘come, reza, ama’”, respondía la modelo.

Ahora bien, una de las preguntas más surrealistas que ha tenido que leer la modelo fue aquella en la que se le preguntaba sobre si estaba saliendo con Achraf Hakimi, el futbolista del PSG que está actualmente imputado por una presunta violación, y del que recientemente la actriz Hiba Abouk ha iniciado un proceso de divorcio.

Este rumor surgió después de que algunos medios indicaran que tanto Achraf y Joana se habían visto en una discoteca de Madrid, algo desmentido por la modelo.

De hecho, Joana Sanz fue bastante tajante sobre la pregunta que le realizaron sobre su supuesta relación con el futbolista marroquí en Instagram: “No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande estáis teniendo. Superáis los límites continuamente con vuestra maldad creativa. No le conozco ni le he visto en mi vida”, dice ella.