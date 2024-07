Los preocupantes rumores sobre el hijo de Madonna, que estaría buscando comida en la basura

Hace poco comenzaron a surgir rumores preocupantes acerca del estado actual del hijo de Madonna, David Banda. El joven de 18 años ha querido mantenerse siempre lejos de los focos, pero se volvió más popular al asistir a la exposición de su hermano Rocco en abril. Banda lleva bastante tiempo viviendo independizado en Nueva York junto a su novia, una modelo de 21 años llamada María Atuesta.

Dicho esto, aunque hasta la fecha parecía que su vida iba bien, recientemente han surgido rumores que afirmaban que el joven estaría en una muy mala situación económica, teniendo que buscar comida en la basura. Sin embargo, después de muchos rumores, el joven ha querido revelar la verdad en una entrevista con The Sun: "Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura”.

Además, ha señalado que le gusta mucho la etapa de su vida que está viviendo y que cuenta con el apoyo de su pareja: ''Me encanta. No estoy solo. Tengo a mi novia''. Por otra parte, el hijo de Madonna también imparte clases de guitarra online para generar unos ingresos extra.

Finalmente, ha acudido a las redes sociales para emitir otro comunicado y tranquilizar a quienes estaban preocupados por su estado actual. ''A todos los interesados. Mi madre me apoya mucho. Estoy muy feliz con mi vida, y no vivo en la calle muriéndome de hambre. Por favor, dejad de preocuparos. Todo está bien'', afirmaba el joven, pidiendo a sus fans y seguidores que no se preocupen por él.