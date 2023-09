'La ruleta de la suerte' abre el casting para participar en el concurso: Así puedes participar

'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más icónicas de la televisión de nuestro país El proceso de inscripción para concursar está abierto para nuevos candidatos

'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más icónicas de la televisión de nuestro país. El programa de Antena 3 está presentado por Jorge Fernández y Laura Moure y cuenta con la participación de la banda musical de Joaquín Padilla. El proceso de inscripción para concursar está abierto para nuevos candidatos. Si quieres participar en el espacio, estos son los requisitos.

Lo primero que debes saber es que si ya te has inscrito anteriormente para participar y cuentas con una ficha en la base de 'La ruleta de la suerte', no puedes volver a realizar la inscripción. En caso de que lo hayas intentado alguna vez durante estos últimos años, no podrás hacerlo de nuevo y la página dará error.

Sin embargo, si no estás inscrito, esto es lo primero que debes hacer. Primeramente rellena un formulario y sube las tres fotos requeridas: primer plano, cuerpo entero y una foto divertida. Además de las imágenes, debes subir un vídeo de 1 minuto máximo de duración.

Seguidamente, tendrás que responder unas preguntas sobre el programa y sobre ti mismo. Aunque no debes contestar todas las preguntas de golpe, tampoco hay que preocuparse, ya que no son preguntas difíciles. Al finalizar el formulario de tres páginas, la suerte estará echada y empieza tu candidatura para participar en 'La ruleta de la suerte'.